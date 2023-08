Pointløse Vejle forlænger trænerens kontrakt

Vejle skriver i en pressemeddelelse, at den 36-årige træner har underskrevet en aftale, der nu løber frem til sommeren 2026. Oprindeligt stod den til at udløbe to år tidligere.

Sportschef Marius Adrian Nicolae mener, at Ivan Prelec siden sin ankomst i marts 2022 har vist, at han besidder de rette kvaliteter.

- En del af det arbejde, der ligger i strategien, er først lige begyndt, og det arbejde føler vi os overbeviste om, at Ivan er den rette til at udføre med den stab, han har håndplukket til det, siger sportschefen i meddelelsen.

Vejle får en ny chance for at hente sæsonens første point i mandagens udekamp mod Viborg FF.