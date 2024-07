Kvinde fundet død i lejlighed i Vejle

Stort politiopbud i Vejle efter fund af død kvinde

Mandag eftermiddag fandt politiet en 53-årig kvinde død i hendes lejlighed i Vejle efter henvendelser fra bekendte.

Ifølge Local Eyes skaffede politiet sig angiveligt adgang til lejligheden ved hjælp af en stige, og her fandt man kvinden død.

Efterfølgende har et stort opbud af politi og kriminalteknikere været massivt til stede og afspærret området omkring Valløesgade, hvor kvinden boede.

- Vedkommende er fundet under nogle omstændigheder, hvor vi ikke kan udelukke, at der er sket noget strafbart. Omvendt er der heller ingen tydelige tegn på, at der er sket noget strafbart, har vagtchef Torben Wind, Sydøstjyllands Politi, fortalt B.T.