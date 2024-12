Politi afspærrer område ved naturlegeplads

Et bredt flertal i Folketinget blev i november enige om en aftale, der fordeler omkring 850 millioner kroner til særligt udsatte borgere i 2025-2028. Her skal der blandt andet afsættes 100 millioner kroner til blandt andet sociale viceværter som Trine. Noget hun ser frem til.

- Hvis man tænker på, der kunne komme flere af sådan nogle boliger som dem her i Hyttebyen, og der også kom en social vicevært til at være der for dem. Så kunne det være med til at holde dem i boligen, så de kunne lide at være der. For hvor skal de ellers lige bo?

Selvom der er højt til loftet i Hyttebyen, kan den sociale omgang mellem beboerne være en udfordring, og det er her Trine Særmark som social vicevært kommer ind i billedet.

- I hverdagen er der mange konflikter. Og før i tiden var der også ofte vold og slåskampe. Så det er der, jeg er der til at prøve, at man måske kan undgå, at det udvikler sig, forklarer Trine.

Brødre har boet 20 år i Hyttebyen

Nicolei og Jens Bruhn Andersen er halvbrødre og bor begge i Hyttebyen. Det har de gjort siden 2003.