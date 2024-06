Politi: Det sker der med papegøje, hvis ejer ikke melder sig

Fuglen er nu bragt til et sted i Syd- og Sønderjyllands Politikreds, hvor den er i gode hænder.



- Bjerglorien opholder sig fortsat på den lokation, som den blev indbragt til. Det er på et sted, hvor der i forvejen er fuglehold, og hvor de derfor har ekspertisen til det, skriver vicepolitiinspektør Søren Vraa Larsen i et skriftligt svar til TV SYD.



Politiet har endnu ikke identificeret ejeren.

- Vi har fået rigtig god hjælp af borgerne på sociale medier til at finde ejeren. Det er ikke lykkedes endnu, men vi håber fortsat på, at det lykkes, fortsætter han.



Søren Vraa Larsen kan dog godt afsløre, hvad der vil ske med fuglen, hvis det ikke lykkes at finde ejeren.



- Når vi vurderer, at vi ikke finder en ejer af fuglen, så skal den have en ny ejer. På det sted, hvor bjerglorien i øjeblikket får kost og logi, har de udvist interesse i at beholde den. Så det vil blive tilfældet, hvis ikke ejeren bliver fundet, skriver Søren Vraa Larsen.