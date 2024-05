Politi med opfordring til billetsøgende gæster til festival

Den lyder på, at man kun skal købe billetter fra festivalens officielle hjemmeside for at undgå at blive snydt. Her henviser politiet til Jelling Musikfestivals egen hjemmeside, hvor man kan finde informationer om, hvordan man undgår billetsnyd.

Det er første gang nogensinde, at Jellings Musikfestival melder udsolgt af partoutbilletter godt to måneder før festivalens start.

Men selvom partoutbilletterne ikke længere er til salg på udbyderens hjemmeside, er der stadig mulighed for at deltage i festlighederne, der bliver skudt i gang torsdag den 23. maj. Der er nemlig stadig dagsbilletter tilgængelige til tre ud af festivalens fem dage.