Politi og brandvæsen rykkede ud til muligt ammoniakudslip

Det skyldtes ifølge vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Morten Jessen, at man modtog en anmeldelse om ammoniaklugt ved et frysehus.

Derfor skulle politi og brandvæsen sikre sig, at der ikke var tale om et større udslip, hvilket det viste sig, at der ikke var.

- Vi finder ud af, at det drejer sig om en defekt kompressor. Så det er ikke et udslip, der har bare været en duft af ammoniak fra kompressoren, fortæller vagtchefen.

Derfor kunne det store udbud af udrykningskøretøjer kort efter igen forlade stedet.