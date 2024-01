Politi søger vidner fra nytårsnat

Har du befundet dig på eller i nærheden af banegårdspladsen i det tidsrum, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.

- Det kan ikke udelukkes, at manden kan have været udsat for vold, og derfor søger vi vidner, der kan hjælpe med at afklare, hvad der er foregået, og hvordan manden er kommet til skade, lyder det i en pressemeddelelse fra politiet.

Sydøstjyllands Politi oplyser desuden, at man ikke kan dele informationer om mandens aktuelle helbredstilstand, da der er tale om personfølsomme oplysninger.