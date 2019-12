Politi undersøger hændelse i Vejle

Fra julenatten til onsdag morgen var Sydøstjyllands Politi til stede ved en adresse på Grejs Bakke i Vejle. Udover politi var der også teknikere og hunde til stede på adressen.

Det vides endnu ikke, hvad der ligger til grund for politiets undersøgelser.

Politiet bekræfter til TV SYD, at det har været til stede ved adressen for at lave undersøgelser. Det fortæller også, at man ikke har yderligere kommentarer, men at man vil fortælle mere ud på eftermiddagen onsdag.