Politiet affyrede tre varselsskud mod nu fængslet mand

Da Sydøstjyllands Politi skulle anholde manden, blev der afgivet tre varselsskud. Manden var såret ved anholdelsen, angiveligt fordi han havde stukket sig selv med en kniv i den brændende bygning.

Ingen blev ramt af skuddene, fortalte politiet mandag via det sociale medie X.

Skuddene skal være blevet afgivet, da manden forsøgte at flygte ud ad bagdøren på den brændende bygning med en kniv i hånden. Da han kom ud ad døren, blev der affyret et skud, som fik manden til at smide kniven.

Efterfølgende skal han være løbet ud på gaden, og i den forbindelse afgav politiet yderligere to skud.