Politiet afspærrer gade og leder efter spor: Mindst én kørt væk i ambulance

Politiet er søndag aften massivt til stede på Valdemarsgade i Vejle.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Ifølge avisen er mindst en person kørt væk i ambulance.

Politiet har afspærret gaden for at lede efter spor og arbejder desuden i en lejlighed. På gaden er flere patruljevogne, en indsatsleder og to teknikervogne.

- Det, jeg kan sige lige nu, er, at vi efterforsker en voldsanmeldelse, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Møller, som over for avisen tilføjer, at der ikke er nogen, der er kommet alvorligt til skade.



TV SYD har forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi, men det har ikke været muligt.