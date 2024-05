Politiet beklager: Mistede vitalt bevis i Tøfting-sag

Den tidligere fodboldspiller var ellers tiltalt for at have slået en mand i ansigtet under koncerten sidste år. Selv mente han dog, at det blot var et skub.

Et af de helt essentielle beviser, der var i sagen, var en overvågningsvideo, der angiveligt viste, at en skaldet mand slog en anden mand. Men den video forsvandt for Sydøstjyllands Politi og kunne derfor ikke bruges i retten.

Og nu beklager politiet overfor Ekstra Bladet.

- Sydøstjyllands Politi kunne undervejs i sagsbehandlingen konstatere, at videomaterialet ikke længere kunne tilgås. Da det stod klart, forsøgte vi at indhente videoen på ny, hvilket ikke var muligt', skriver politikredsen i et mailsvar.