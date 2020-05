Politiet efterlyser 22-årig efter hundebid: Vi ved, hvem han er

Tirsdag aften udspillede der sig en ”voldsom hændelse” på Banegårdspladsen i Vejle, hvor syv-ti personer var samlet. Her blev en mand slået flere gange og bidt af en hund, hvorefter han måtte en tur forbi skadestuen.

Sydøstjyllands Politi efterlyser nu en 22-årig mand, som, ifølge politiet, brugte hunden med fuldt overlæg til at bide manden.

- Vi ved, hvem manden er, og vi har mandskab i gang med at lede efter ham, og selvom vi har fået oplyst, at han ikke vil melde sig frivilligt hos os, så opfordrer vi ham på det kraftigste til det, siger Jesper Bøjgaard Madsen, politiinspektør for efterforskningscentret ved Sydøstjyllands Politi.

Sydøstjyllands Politi mener, at de to personer kendte hinanden i forvejen og havde mødtes tidligere samme aften.

- Vores efterforskning i sagen omfatter også motivet til den voldsomme hændelse, tilføjer Jesper Bøjgaard Madsen.

Politiet ønsker ikke at give flere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt.