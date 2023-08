Politiet efterlyser ejer til lys pekingeser fundet i Vejle

Hunden beskrives som en lys pekingeser, der er taler om en hanhund uden halsbånd. Hunden har desuden ingen chipmærkning eller øretatovering.

Kender du hunden eller dens ejer, så bedes du kontakte Sydøstjyllands Politi på telefonnummer 114.

- Hunden kan udleveres til rette ejer ved fremvisning af dokumentation for ejerskabet. Hvis ejeren ikke melder sig inden tre døgn fra dags dato, bliver hunden aflivet eller afhændet til anden side, skriver politiet og fortsætter:

- Vi har ikke mulighed for at imødekomme henvendelser fra borgere, der ønsker at adoptere hunden.

Slutteligt skriver politiet, at ejeren formentlig kan se frem til at skulle betale en bøde for overtrædelse af hundelovens §3, idet hunden strejfede om. Ejeren skal som hovedregel også betale omkostningerne i forbindelse med afhentningen og opbevaringen af hunden.