Politiet får hjælp fra ind- og udland i efterforskning af kvindes død

Det er stadig et mysterium, hvordan den 38-årige Iben Salling Syrik fra Thyregod døde i familiens sommerhus ved Vesterlund.

Vi har fået henvendelser fra hele landet. Sågar en enkelt fra udlandet. Carsten Thostrup, vicepolitiinspektør, Sydøstjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi gik lørdag ud med nye oplysninger i sagen og fik 20 nye henvendelser fra offentligheden. Nu to dage senere er der løbet endnu flere henvendelser ind fra nær og fjern.

- Vi nærmer os nu 30 henvendelser, og det er meget fint. Vi har fået henvendelser fra hele landet. Sågar en enkelt fra udlandet, fortæller efterforskningsleder, vicepolitiinspektør Carsten Thostrup, til TV SYD.

Måske gennembrud på sigt

Han forklarer, at folk har henvendt sig med relevante ting. Men på trods af, at det har givet gode informationer, er der stadig ikke afgørende nyt i forhold til dødsårsagen.

- Vi er ikke blevet klogere på, hvordan Iben Salling Syrik døde. Men henvendelserne giver selvfølgelig større viden om kvinden, og det kan godt føre til gennembrud på længere sigt, siger Carsten Thostrup.

Den 38-årige Iben Salling Syrik blev den 9. december fundet død i familiens sommerhus, Skovbrynet i Vesterlund ved Thyregod. Politiet har henvendt sig til offentligheden for at kunne klarlægge, hvad der skete forud for hendes død.

Hendes lig er blevet obduceret, men retsmedicinerne har ikke kunnet forklare dødsårsagen. Politiet behandler derfor sagen som et mistænkeligt dødsfald og altså et muligt drab.