Politiet håber på nye spor på årsdag for mystisk drabssag

Nu krydser betjente ved Sydøstjyllands Politi fingre for, at der på årsdagen for fundet af den døde kvinde kan dukke nye spor eller vidner op.

- Det er vores forhåbning, at der med et fornyet fokus på sagen kommer nye vidner frem, der kommer i tanke om noget, de endnu ikke har fået delt med politiet, udtaler politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han håber, at vidner kan komme med flere brikker til puslespillet, der også består af tekniske spor, afhøringer, overvågning og undersøgelser.

Iben Salling Syrik blev fundet livløs ved sin families sommerhus på Skovbrynet i området Vesterlund ved Give. Det var et familiemedlem, som opdagede kvinden.

Umiddelbart efter blev en person anholdt. Men i løbet af knap et døgn blev vedkommende løsladt igen. Det er ikke oplyst til offentligheden, hvilken rolle personen mistænktes for at have spillet.

Onsdag afviser politiet også at komme det nærmere.

- Får vi fortalt for meget, så kan det gå ud over en eventuel kommende retssag. Vi kan også komme til at give en gerningsmand nogle fordele, hvis vedkommende ved alt, vi ved, siger Jesper Bøjgaard Madsen.

- Og så har vi selvfølgelig også et hensyn at tage over for de involverede i sagen, siger han i pressemeddelelsen.

Iben Salling Syrik var fraskilt og boede sammen med sin 5-årige søn i sommerhuset.

I løbet af det seneste år er der blevet skrevet flere end 2.400 rapporter i sagen. Både Forsvaret, hunde og dykkere har været med til at lede efter spor, ligesom betjente har set overvågning igennem og talt med vidner.

Har man oplysninger til sagen, bedes man ringe til politiet. Også selv om man er usikker på, hvor relevant informationen virker.