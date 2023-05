Politiet standser bus og anholder mand ved Vejle

Politiet er torsdag aften rykket ud til et transportcenter ved afkørsel 59 ved Østjyske Motorvej, Hornstrup.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på det sociale medie Twitter.

- Vi har standset en bus på baggrund af en anmeldelse om et mistænkeligt forhold.

Vi har anholdt en person. Vi arbejder forsat på stedet og på at få passagererne videre, lyder det i tweetet.

Til B.T. fortalte vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Halfdan Kraver, at anmeldelsen blev modtaget 19.45.

Vagtchefen kan ikke fortælle yderligere om aktionen, og han ved ikke, hvor længe politiet vil arbejde på stedet.

Vejle Amts Folkeblad, der har en journalist på stedet, beretter om, at politiet har afspærret et område ved centeret. Inden for den afspærring holder der en Flixbus.

Ifølge mediet er der mindst ti politipatruljer og betjente med maskingeværer og skudsikre veste på stedet.