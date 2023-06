Fredag og lørdag har programmet været fyldt med sang, debatindlæg, og muligheden for en bid mad ved et langbord med over 400 siddende gæster.



For kommunen handler folkemødet om at bringe demokratiet tættet på borgeren, og det gør de ved at tage aktuelle beslutninger og problematikker i kommunen op til åben dialog med borgere og politikere til folkemødet.