Politikerne i Vejle Kommunes økonomiudvalg er enige om asylcenters fremtid

Socialdemokratiet:

Martin Sikær (A) vil heller ikke forlænge kontrakten:

- Nej, det synes jeg ikke. Og tror jeg faktisk, der er stor, bred enighed om det i Vejle Byråd. Fakta er jo stadigvæk, at det er "hvis'er" og "vi tror rigtigt mange ting", men vi kan ikke rigtigt få nogle fakta på bordet.

Han fortæller, at byrådspolitikerne i Vejle Kommune forsøger at få hjælp for fra deres partifæller på Christiansborg.

- Vi har en lokalbefolkning ude i Sandvad som med rette er rigtigt bekymrede, og de er bekymrede på baggrund af en Ekstra Bladet-artikel. Det er ikke rart at have nogle borgere her i kommunen, der er ramt af det, siger Martin Sikær (A).