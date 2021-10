Politisk uenighed: Skal endnu et cykelløb til Vejle?

Og måske er det netop det, der har givet blod på tanden. I hvert fald blev det på et møde i Kultur- og Idrætsudvalget i sidste uge forslået, at kommunen skal ansøge om at blive godkendt som vært for et cykelløb i den internationale world tour - et endagsløb i en international serie af landevejscykelløb. Lige nu er kun 36 løb en del af denne "klub".

- Vi kan finde en niche, der hedder cykelsport, hvor vi kan få vist hele vores kommune frem. Vi kan få alle landsbyer og den smukke natur, vi har, vist frem for 100 millioner af seere over hele verden. Det er vigtigt, siger Dan Arnløv Jørgensen fra Det Konservative Folkeparti, der er formand for Kultur- og Idrætsudvalget i Vejle Kommune, til ønsket om, at World Touren også skal forbi den sydjyske kommune.