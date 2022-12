Populær konfirmationsdag skal ikke længere være en fridag - det ærgrer Christina fra Vejle

Michael Svarer er professor i økonomi på Aarhus Universitet og tidligere overvismand. Han mener, at beslutningen om at fjerne en fridag vil få en relativt stor betydning for økonomien. Også selvom det for mange privatpersoner og nogle brancher ikke er den bedste nyhed.

- Samlet set vil det være noget, der giver mere aktivitet i hele landet, og så er det klart, at der er nogle brancher, hvor det vil give lidt mindre. I hvert fald indtil man får tilpasset sig en situation, hvor der er noget, der ikke hedder Store Bededag, fortæller han.

Penge til de offentlige kasser

Men hvad kommer det reelt til at betyde for vores økonomi, at vi nu skal til at arbejde en dag ekstra om året?

Det har Michael Svarer også svaret på.



- Det betyder, at der bliver produceret nogle flere varer og tjenester. Det vil sige, at vores samlede værdi af produktionen i Danmark stiger, altså det vi kalder BNP. Det betyder, at velstanden stiger, og af den velstand får vi også mere i løn, fortæller han og fortsætter:

- Det kommer videre til at betyde, at vi betaler mere i skat. Den ekstra skat betyder ekstra penge til de offentlige kasser.