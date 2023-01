PostNord dropper lille købmand, mens fire andre pakkeleverandører holder ved

Det har ikke været muligt at få placeringerne på forretningerne, som PostNord afslutter samarbejdet med, men formanden frygter, at flere af stederne kan være i landdistrikterne, hvor lukningen af et udleveringssted kan have store konsekvenser.

- Worst case scenario er, at butikker, der i forvejen har svært ved at få det til at løbe rundt på trods af lokale opbakning, må lukke, fordi de mister omsætning, når folk ikke længere henter pakker der, siger Steffen Damsgaard.

Derfor ser han også frem til at få et overblik over, hvor udleveringsstederne lukker.

- Udefra ser det ud som om, man trækker sig fra de mindste steder, og det virker mærkeligt, når andre leverandører godt kan få deres drift i de mindre samfund til at hænge sammen, siger Steffen Damsgaard.