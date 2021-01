Præst om første gudstjeneste i tre uger: - Jeg har været skeptisk

Selvom der kun mødte fem kirkegængere op, så er præst i Jelling Kirke, Birgitte Rosager Møldrup, tilfreds. Ikke mindst fordi hun faktisk har været skeptisk over for, at der igen skulle holdes gudstjenester.



- Jeg havde en skepsis over, at vi som kirke kunne komme til at stå i et dårligt lys, fordi vi åbner, siger Birgitte Møldrup.