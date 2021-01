Præst om første gudstjeneste i tre uger: - Jeg har været skeptisk

Selvom der kun mødte fem kirkegængere op, så er præst i Jelling Kirke, Birgitte Rosager Møldrup, tilfreds. Ikke mindst fordi hun faktisk har været skeptisk over for, at der igen skulle holdes gudstjenester.



- Jeg havde en skepsis over, at vi som kirke kunne komme til at stå i et dårligt lys, fordi vi åbner, siger Birgitte Møldrup.



Men efter at have set, hvordan gudstjenesten forløb, har hun ro i maven.

- Når der var så få, så var vi også sikre på, at vi ikke udsatte os for unødig smitterisiko, lyder det fra præsten.



Også selvom der faktisk havde været plads til endnu flere i kirken. For ifølge retningslinjerne skal der være 7,5 kvadratmeter gulvplads per person, og derfor må der i Jelling Kirke være 25 personer.

Birgitte Møldrup havde da heller ikke forventet, at der mødte mange op til gudstjenesten.

- Vi havde forventet meget få deltagere, fordi det ligger i luften, at man bliver hjemme, hvis man kan. Men der var fem, der kom til gudstjenesten, og det var rigtig dejligt efter en gudstjenesteløs jul, siger Birgitte Møldrup.

Jelling Kirke havde også lagt en video-udgave af gudstjenesten op på kirkens hjemmeside, så de, der ikke ville møde op i kirkerummet, kunne følge gudstjenesten hjemmefra.