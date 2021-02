Pretty Maids forsanger er uhelbredelig syg af kræft: Nu udgiver han sit første soloalbum

One Shot

Sygdommen og diagnosen med uhelbredelig kræft satte gang i en masse tanker, der nu er blevet til 11 nye sange og det første soloalbum nogensinde under navnet kunstnernavnet Ronnie Atkins.

Stilen den er personlig og følsom, og det har har været vigtigt for Paul Christensen at få nogle af de mange tanker lavet til sange.

- I stedet for at sætte mig hen i et hjørne og have ondt af mig selv, så gjorde jeg det her for mentalt at holde mig selv oppe. Jeg synes også, at det ville være synd, hvis jeg nu går hen og dør, og sangene stadig er på min IPhone.