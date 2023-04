Prisvindende strikkeklub strikker stadig af rester fra Tour de France

Vejle Kommune har også startet et projekt, hvor de vil samle en række 'omsorgskasser'. De skal blandt andet indeholde et tæppe, og her var De Gule Damer et oplagt bud på, hvem der kunne levere dem.

- Vi synes, det er en god tanke. Hvis nogen har brug for omsorg, så kan de få et lille tæppe om sig, som mange fra byen har været med til at skabe og kreere.

Prisvindene strikkeklub

På CV'et kan strikkeklubben også skrive 'vindere af Mayors Choice 2022 ved Vejle Kommunes Sportsgalla 2023'.

- Vi er meget beærede over, at vi har fået den pris. Det viser, at vi også har sat et aftryk hos borgmesteren, og at han har værdsat det fællesskab, der har været i byen under det store strikkeprojekt til Tour de France, siger Carina Perschke.