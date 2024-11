Psykisk syg voldsmand bag kælder-overfald har fået sin dom

Af Jesper Sørensen Udgivet 4. nov

2. juledag overfaldt 25-årig mand en tilfældigt udvalgt kvinde i en vaskekælder. Efter en række sager om vold og trusler fik han i dag sin dom.

En 25-årig mand blev mandag ved Retten i Kolding dømt til anbringelse på en sikret afdeling. Det sker, efter han 2. juledag fulgte efter den 20-årige Lærke Lomholt ned i en vaskekælder midt i Vejle. Her slog, sparkede og trampede han på den 20-årige, som han ikke kendte i forvejen. I retten nægtede han sig skyldig. Men anklageren afspillede en optagelse af, at han havde ringet til politiet senere samme aften, hvor han spurgte, om der var anmeldt et overfald på en pige.

- Jeg har lige overfaldet en pige for en time siden, nede i en vaskekælder her i Vejle. Jeg overfaldt hende bare. Jeg havde ingen problemer med hende, jeg kendte hende ikke. Folk bliver ved med at lyve, jeg var så vred. Jeg var nødt til at overfalde hende ... Jeg var nødt til at skade hende. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Jeg gav hende lidt over 10 spark i ansigtet i hvert fald. Jeg har blod på jakken, sagde han blandt andet til politiet.

Det fremgik også i retten, at han havde overvejet, om han skulle lade sin vrede gå ud over et barn. På fri fod efter dom Allerede i september 2023, tre måneder tidligere, var han i en anden retssag dømt til anbringelse. Men det var ikke lykkedes Vejle Kommune at finde et bosted, som kunne huse ham, så derfor var han på fri fod 2. juledag. Mandag var han også tiltalt for fire andre tilfælde af vold og trusler, som han har begået, mens han var varetægtsfængslet på først Psykiatrisk Afdeling i Vejle og siden på Retspykiatrisk døgnafsnit i Middelfart. Tre af disse forhold tilstod han i retten. Han forklarede blandt andet, at han var blevet vred over, at en medarbejder ville bestemme, hvornår han måtte ryge. Ved tidligere afhøringer har han forklaret, at han hørte stemmer, som beordrede ham til at gøre noget grimt. Ventede på mentalundersøgelse En tydeligt rystet Lærke Lomholt, som TV SYD har interviewet, fortalte i retten, at hun stadig lider under overfaldet. Udover de psykiske mén har hun svært ved at gå ordentligt, hun har haft mareridt, og hun har måttet droppe ud af sin uddannelse til social- og sundhedsassistent.