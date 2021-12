Qatar får kritik i brev fra syd- og sønderjyske fodboldklubber

Mere konkret kræves det, at Fifa lægger pres på værten for næste års VM-slutrunde i fodbold.

- Det er umuligt ikke at være enig med Amnestys opfordring til Fifa, og derfor ønsker de 24 klubber i 3F Superliga og NordicBet Liga at bakke op om appellen, siger formand for Divisionsforeningen Thomas Christensen i en pressemeddelelse.

- Selvom VM ikke er en turnering, som de danske klubber er direkte involveret i - og Fifa ikke er en forening, vi er medlem af - så ønsker dansk professionel klubfodbold at bakke op om budskabet og være med til at sende et signal til Fifa om at sikre ordentlige forhold for migrantarbejdere nu og i fremtiden.

Lidt har også ret

De seks syd- og sønderjyske fodboldklubber AC Horsens, Esbjerg, Kolding IF, Sønderjyske, FC Fredericia og Vejle Boldklub er medunderskrivere af det åbne brev.

I Vejle Boldklub siger direktør Henrik Tønder følgende om Amnestys opfordring til Fifa.

- Vi synes, det giver mening at bakke op om det synspunkt. Selvom vi er en lille stemme, giver vi den til kende alligevel, siger han til TV SYD.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har også i flere omgange lagt pres på Qatar for at forbedre vilkårene for migrantarbejderne.

Under VM-kvalifikationen bar Danmarks landshold t-shirts med teksten "football supports change" (fodbold støtter forandringer) forud for kampene i marts mod Moldova og Østrig som en markering over for Qatar.