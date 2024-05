Rasende næsehorn gjorde dyrepark landskendt

- De første år brugte jeg alt min fantasi og faglige kunnen på at udtænke, hvad vi kunne gøre. Mit bedste forslag blev at aflive ham, fortæller Richard Østerballe, som efter 33 år i Givskud Zoo har valgt at gå på pension i forbindelse med sin 65 års fødselsdag i maj.

Tilladelsen til at aflive Brutalis blev godkendt, og det var blot et spørgsmål om dage, da Richard Østerballe blev kontaktet af en mand, som gerne ville flytte Brutalis til sit naturreservat i Namibia i Afrika.

- Jeg tænkte, at det var bindegalt. Jeg fortalte ham, at det var verdens dårligste ide, men han troede virkelig på, at det kunne lade sig gøre, fortæller Richard Østerballe, som senere måtte erkende, at manden fra Namibia havde ret.