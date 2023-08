Regionen sender igen betjening af nattelægevagt i udbud

- Vi har i forbindelse med det tidligere udbud været i dialog med flere leverandører, som har vist interesse for udbuddet. Derfor justerer vi udbuddet, så det forhåbentlig giver flere mulighed for at byde på opgaven, udtaler Bo Libergren (V), der er formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen.



Beslutning inden 1. oktober

Udvalgsformanden glæder sig over, at der bliver undersøgt flere modeller for natbetjeningen.

- Det er en stor og vigtig opgave at sikre, at syddanskere har mulighed for lægehjælp, når de får brug for det om natten. Derfor er jeg glad for, at vi går grundig til værks, når vi beslutter, hvordan vi i fremtiden bedst organiserer lægevagten om natten.