Rejseselskab om salget af rejser: - Det er gået i stå

Sådan lyder det med ærgrelse i stemmen fra indehaveren af Jelling Rejser, Kasper Tornvig Andersen. Jelling Rejser, der har kontor i Vejle og Skanderborg, sælger normalt både individuelle og grupperejser, men lige nu sælger de slet ingen.

- Vi plejer at få en del bookinger ind her i slutningen af december. Det, at familierne samles til jul, gør, at man snakker sammen og får lyst til at rejse. Så normalt ser vi en tendens til, at folk gerne booker rejser her op mod nytår. Det har der ikke været noget af i år, siger Kasper Tornvig Andersen.