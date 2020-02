Rektor om elevloft: - Det har hjulpet nul og niks

Rektor på Tørring Gymnasium, Johannes Grønager, er klar i mælet, når han omtaler det loft, der sidste år blev indført på antallet af elever, som nabogymnasierne i Vejle - Rosborg og Rødkilde - måtte optage.

- Det har rent ud sagt hjulpet nul og niks, fortæller Johannes Grønager.

Jeg ser gerne, at ministeren kommer med en mere gennemgribende måde at styre fordelingen af elever på. Johannes Grønager, rektor, Tørring Gymnasium

Regionsrådets beregning lød dengang, at et loft på 15 stx-klasser i stedet for 16 på Rosborg Gymnasium ville sende omtrent 15-25 ekstra elever ind på Grindsted Gymnasium og Tørring Gymnasium.

- Det har ikke haft nogen effekt, for vi har ikke fået en eneste ekstra elev, fortæller rektor på Tørring Gymnasium.

Dårlig løsning på problemet

At elevloftet ikke er blevet den ellers ventede succes, skyldes ifølge Johannes Grønager, at de to bygymnasier i Vejle ikke har fået samme antal ansøgere som tidligere år.

- Rosborg Gymnasium fik lige præcis ansøgere nok til at oprette 15 klasser, og derfor blev formålet med elevloftet slet ikke aktuelt, forklarer han.

Gymnasier med elevloft: 2020-gymnasier med indstillet elevloft: Region Nordjylland: Frederikshavn, Nørresundby, Katedralskolen, Aalborghus, Hasseris og Støvring.

Region Midtjylland: Marselisborg, Egaa, Statsgymnasiet, Katedralskolen, Risskov, Favrskov og Skanderborg.

Region Syddanmark: Rosborg og Rødkilde Gymnasier

Region Hovedstaden: Borupgaard Gymnasium, Nærum Gymnasium, Gladsaxe Gymnasium, Helsingør Gymnasium, Frederikssund Gymnasium, Høje-Taastrup Gymnasium, Hvidovre Gymnasium, Sydkysten Gymnasium Kilde: Danske Regioner Se mere

Det faldende antal ansøgere er ellers en af årsagerne til, at Danske Regioner ønsker om pålægge 23 gymnasier i de større byer et endnu lavere loft over, hvor mange klasser de må oprette næste skoleår.

Men det er en dårlig løsning på problemet, mener rektoren fra Tørring:

- Det er et forsøg på at styre noget, som man alligevel ikke kan styre. Egentligt tror jeg ikke, at det er sundt for vores uddannelsessystem, at gymnasierne slås om kunderne på den måde.

Håber på mere gennemgribende styring

De seneste år er antallet af gymnasier, der har fået et elevloft, steget. I skoleåret 2017/2018 havde to gymnasier et loft, sidste år var det 17, og nu har de danske regioner udpeget 23 gymnasier, som de beder børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil pålægge et loft.

Johannes Grønager fra Tørring håber på en anden løsning, så det stadig vil være muligt at uddanne sig i alle dele af regionen.

- Jeg ser gerne, at ministeren kommer med en mere gennemgribende måde at styre fordelingen af elever på, så vi kan have velfungerende gymnasier i hele regionen.