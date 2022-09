René elsker Porsche - har købt både kone og børn deres egne sportsvogne

Det vrimler med eksklusive og lynhurtige tyske sportsvogne, da Skandinaviens største Porschetræf søndag bliver afholdt i Vejle.

Ikke færre end 333 forskellige Porscher og deres ejere er samlet for at dele deres passion for det tyske bilmærke med ligesindede.



Det er Porsche Servicecenter Vejle, der står bag det kæmpestore Porschetræf, hvor entusiaster fra alle egne af landet deltager.

- Jeg har haft gåsehud på armen hele dagen, fordi det er pissefedt at se alle de her fede biler og glade mennesker, siger Lars Paugan, der har været med til at arrangere træffet.