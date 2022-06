Restauratør siger stop: Glæder mig til at holde fri om søndagen

Mister millioner i Aabenraa

Også hos Hotel Europa i Aabenraa mærker direktør og ejer, Helle Taulbjerg, til manglen på arbejdskraft.

- For omkring et års tid siden kunne vi allerede se, at det begyndte at blive svært at rekruttere de rigtige medarbejdere.

Hos Hotel Europa har man en stab på 20 faste medarbejdere. Det er dog ikke nok til både at køre hotellet, stedets tre restauranter samt den tilhørende bar og samtidig have selskaber.

Derfor har man set sig nødsaget til at lukke ned for sidstnævnte.

Dermed må de skuffe folk, som gerne vil holde konfirmationer, julefrokoster og lignende.

- Vi havde et selskab, som spurgte, om de kunne holde et stort arrangement i maj næste år. De havde utrolig svært ved at forstå, at jeg sagde nej. for de mente, at det kunne nå at blive løst inden maj næste år.

Hos Hotel Europa mister man cirka to millioner om året ved at sige nej til selskaber.



- Vi tør ikke at tage noget ind på lang sigt og være optimistiske omkring, at det her problem løser sig, fordi det tror vi simpelthen ikke, at det gør, fortæller Helle Taulbjerg.