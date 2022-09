Det tager op til et helt år at tørre træ til en brændeovn. For at løse problemet har skovejer Henrik Kring nu sat sig for at bygge sin egen tørreovn, så han hurtigere kan producere brænde til salg.

Tørreovnen laver Henrik Kring ud af en 40 fods isoleret kølecontainer med inspiration fra en mand i England, og han håber at have den klar til brug om to-fire uger. Her er håbet, at det vil tage fem dag at gøre helt vådt træ klar til brændeovnen.