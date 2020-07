Røver truede med kniv: Politi jagter gerningsmand bag røveriforsøg

Klokken lidt over halv syv tirsdag aften skulle en mand været gå ind i en spillehal i Aabenraa, hvor han trak en kniv og forsøgte at true en medarbejder til at udlevere penge til ham.

Det lykkedes ikke, og manden løb derefter fra spillehallen. Det skriver JydskeVestkysten.

På Twitter har politiet udsendt et signalement af manden. Han beskrives som værende mellem 15 og 17 år, 160-170 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har brunt hår med kort pandehår og var iført en grå trøje/jakke og en halsedisse.

Hvis du har oplysninger i sagen eller har set noget, så vil politiet gerne høre fra dig. De kan kontaktes på telefon 1-1-4.