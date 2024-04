Vindelevskatten, som medaljonerne er en del af, blev fundet i 2020. Ud over medaljonerne indeholdt den 13 nordiske hængesmykker fra 400-tallet og beslag til et sværd fra 500-tallet. Knap et kilo guld blev fundet.

Skatten blev fundet af Ole Ginnerup Schultz og Jørgen Antonsen og er en af Danmark vigtigste guldfund.