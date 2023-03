Men et nyt rygestopkursus, der er skræddersyet til borgere med psykiske lidelser, er en succes. Ifølge folkene bag holder 45 procent af de patienter, der har været igennem forløbet, op med at ryge.

Én af dem er Jane Rasmussen fra Give, og hun er glad for, at hun nu lever et liv uden røg og lighter.

- Jeg har ikke kunnet klare det selv. Så havde jeg bare røget videre, så det betyder rigtig meget, siger Jane Rasmussen.