Så er nytårshjælpen på vej

Der skramles med plastikposer og klirres med flasker i hjemmet i Skibet i Vejle. Hele familien Lundgård er ved at pakke nytårskasser til trængende børnfamilier. Mad, slik, vin, sodavand, brød, pølser, fyrværkeri og beskyttelsesbriller, alt til den perfekte nytårsaften. Og det hele skal ud i dag.

- Vi gik og afleverede julehjælp og så snakkede jeg med min mor om, at julen er dyr, men det er nytåret jo egentlig også, fortæller Oliver Lundgaard.

Først sponsorer

Og for den 20-årige gymnasieelev, eventmager, fodboldtræner, camp-arrangør og frivillig socialarbejder var der kun så kort til handling. Først skulle der skaffes sponsorer.

- Det har været nemt på den gode måde, der er rigtigt mange, der gerne ville hjælpe, fortæller Oliver.

Han har udbredt det glade budskab på sociale medier og 500 har bedt om hjælp. Desværre har det kun været muligt at hjælpe 26.

- Jeg havde ikke regnet med, at problemet var så stort, siger Oliver Lundgaard.

Stoler på ansøgerne

Der har kun været en uge til at sætte nytårshjælpen i søen, og der er ikke meget papirarbejde involveret.

- Jeg tror på det bedste i mennesker, så der er ikke nogen kontrol med, om folk nu også er i nød, fortæller den unge aktivist.

Gitte Bærenholdt er overvældet på den gode måde. Hun bor alene med sin datter Sofie og har kun SU og i perioder sygedagpenge at gøre godt med.

Hverdagsmad

- Hvis vi ikke havde fået det her, skulle vi kun have noget hverdagsmad. Det er hårde tider, og som voksenstuderende er der ikke mange penge at gøre med, fortæller hun.

Gitte kender Oliver lidt i forvejen, fordi datteren Sofie har gået på de fodbold-camps, som Oliver er med til at arrangere sammen med Broen i Vejle. Broen er et tilbud til udsatte unge om forskellige aktiviteter.

Nu venter de kun på at den ældste søn kommer hjem, så kan de holde nytår som alle andre.