Så går det løs: DM i cykling påvirker trafikken

Afviklingen af de forskellige løb betyder også, at Give og omegn bliver påvirket. Især torsdag vil Give være lukket for trafik, når DM i enkeltstart afvikles. Her sendes rytterne enkeltvist afsted på en lukket rute, så derfor vil vejene også være lukket i en længere periode.

Torsdag er særlig Give, Thyregod, Vesterlund, Kollemorten, Givkud og Riis ramt på forskellige tidspunkter af døgnet.

Få overblikket her: