Så lang er ventetiden på coronatest i din kommune

Der er stor efterspørgsel for coronatest, og det betyder, at der bliver længere ventetid, viser en opgørelse fra Testcenter Danmark.



Den store interesse for test skal ses i lyset af, at smittetallene er steget markant i den seneste tid.

I det syd- og sønderjyske vil der fra kl. 16 fredag blive indført skærpede restriktioner i fire kommuner - nemlig Horsens, Hedensted, Vejle og Fredericia.

Her er en oversigt over ventetiderne i samfundssporet - det vil sige de hvide telte. Tallet i parentes er ventetiden for nære kontakter:



Region Syddanmark:



- Vejle: 4 dage (0).

- Kolding: 3 dage (0).



- Sønderborg: 3 dage (0).

- Aabenraa: 1 dag (0).

- Esbjerg: 0 dage (0).



Region Midtjylland:

- Horsens 4 dage (0).





På landsplan har 25 ud af 34 testcentre mindst to dages ventetid.

I København og Aarhus er der 12 dages ventetid på test.



Torsdag oplyste Danske Regioner, at der løbende bliver lagt nye testtider ind frem mod jul. De ekstra tider skyldes, at testkapaciteten bliver større dag for dag.

Torsdag varslede regeringen desuden, at man vil inddrage private virksomheder til at hjælpe med test.