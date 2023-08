Sådan bliver trafikken påvirket af stort cykeløb

Vejle Kommune lægger traditionen tro asfalt til det store, danske cykelløb PostNord Danmark Rundt.

I år er det løbets tredje etape, der torsdag den 17. august kommer forbi kommunen. Etapen begynder i Vejen og slutter i Vejle 209 kilometer senere mellem klokken 17.30 og 17.45.

Som trafikant er der nogle ting, du skal være forberedt på, uanset om du skal se løbet, bor i området og skal til eller fra arbejde eller passerer Vejle på motorvejen.

Hvis vi begynder med motorvejen, så forventer Vejdirektoratet, at der vil opstå kø på Østjyske Motorvej omkring afkørsel Vejle C. Derfor opfordres der til, at man finder en anden afkørsel mellem klokken 16 og 17 torsdag.

Balladen på Østjyske Motorvej kommer sandsynligvis til at skyldes, at den store trafikåre Fredericiavej bliver spærret i 40 minutter mellem klokken 16 og 17.

Når rytterne ankommer til Vejle torsdag eftermiddag vil de først køre tre omgange af 11,7 kilometer i området omkring Munkebjerg.

Derfor vil flere veje være helt eller delvist spærrede mellem klokken 15 og 16.30, mens rytterne passerer. Du kan se mere på kortet herunder.