Sårede Ekstra Bladet-journalister er nu evakueret ud af Ukraine

De to Ekstra Bladet-journalister, Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg, som lørdag blev ramt af skud i Ukraine, er nu blevet evakueret ud af landet.



Det skriver Ekstra Bladet.

- Vi er glade, vi er trætte, og vi er lidt møre, fortæller Emil Filtenborg om de to journalisters tilstand til Ekstra Bladet.

Han oplyser videre, at de blot var til stede for at dække krigen.

- Så det er lidt træls og uvant selv at blive en del af historien. Det handler jo ikke om os, siger han.