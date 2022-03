Særligt udsatte familier får nu tilbudt intensiv hjælp - kommunen betaler kun, hvis hjælpen virker

De 25 familier er alle familier, hvor en eller begge forældre har en anden etnisk baggrund end dansk, og hvor en af forældrene og/eller børnene ikke taler eller taler begrænset dansk.



Det er konsulentfirmaet Memox, der skal hjælpe familierne til et bedre liv. Firmaet er ifølge Vejle Kommune valgt, fordi familiekonsulenterne tilsammen taler 80 forskellige sprog og kender kultur og etnisk baggrund hos en lang række af familierne, samt har stor erfaring med at yde den form for hjælp.

Klare mål for hjælpen

Projektet løber over de næste to år, hvor de 25 familier visiteres til familiebehandling hos Memox.

20 af familierne tilbydes almindelig familiebehandling, mens fem familier har brug for intensiv familiebehandling. Det er familier, hvor et eller flere børn viser alvorlige tegn på mistrivsel eller risikerer anbringelse uden for hjemmet. Et forløb med familiebehandling varer ca. 10 måneder.

Vejle Kommune, DSI og Memox har aftalt en række mål, som skal være opfyldt ved afslutningen af behandlingen:



Kun betaling for indsatser, der virker

Jo flere mål behandlingen opfylder, jo flere penge skal kommunen betale tilbage til investor.

Hvis indsatsen leverer de forventede resultater og dermed også skaber den forventede sociale forandring, betaler Vejle Kommune hele lånet plus et risikotillæg. Den præcise tilbagebetaling afhænger af de konkrete resultater. Hvis kun nogle af målene opfyldes, betaler kommunen et mindre beløb, og investeringsfonden dækker underskuddet.

Måske en god forretning på sigt

Beregninger viser, at hvis projektet bliver en succes for de udsatte familier, kan det også på sigt blive en god forretning for Vejle Kommune.

Der er dels de direkte besparelser på de ydelser, kommunen normalt ville sætte i gang, og tolkeudgifter, og dels vil familierne forhåbentlig have behov for mindre hjælp fremover f.eks. i form af støttetimer og anbringelser.