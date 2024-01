Sammen beviser de, at eventyr sagtens kan være et fuldtidsarbejde

Under titlen 'Cykeldrengene' lever de to kammerater af at holde foredrag og rejse på eventyr, og da de i efteråret blev ringet op af 16-årige Kasper Fabricius Jensen fra Vejle, som gerne ville i praktik hos dem, var svaret derfor et stort og tydeligt: Ja!

- Jeg tænkte tilbage på min egen skoletid og en vejleder, som ikke mente, at man kunne leve som eventyrer. Derfor er det stort, at vi kan være med til at give næring til Kaspers drøm og bevise, at man godt kan leve af eventyr, hvis man vil det nok, siger Nicklas Flenø Mikaelsen og uddyber, at selvom det er rejserne rundt i verden, som Cykeldrengene er blevet kendt for, ligger der et fuldtidsarbejde bag med at skabe et brand og en økonomi, som kan finansiere eventyret.

På TV SYD Play kan du lige nu opleve Nicklas Flenø Mikaelsens nyeste eventyr i programserien 'På cykel over indlandsisen', hvor han sammen med Emil Fammé Hansen begiver sig ud på en ekspedition, som ingen nogensinde før har prøvet.