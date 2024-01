Sammenhold og luft gav kolonihaveejer glæden tilbage

Det er noget, der, ifølge Lasse Christensen, vil få konsekvenser for dem, der bor i kolonihaverne.

- Det er rigtig trist. Der er mange eksistenser herude, der af forskellige årsager ikke trives og fungerer i et normalt samfund med de krav og rammer, det stiller. Mange som mig har fundet deres livsgrundlag her.

- Jeg er bange for, de kommer i store problemer. Socialt og psykisk. Hjemløshed. Vi tages ud af deres tryghed og slæbes ud i et samfund, hvor vi er mislykket, siger Lasse Christensen.

Tilgivelsesmodel

Det overskrider reglerne, så er det ikke fint nok, at kommunen vil sætte en stopper for det?



- Jo og nej. Jeg er med på, at der skal være et fremtidigt regelsæt. Jeg synes, det er positivt med en lovliggørelse. Det har været meget usikker.

- Vi er mange, der har boet her i årtier, og jeg synes, det er hårdt, hvis man bare slår en streg over det. Vi har hele vores tilværelse her. Vi har investeret alt i det. Jeg kan godt se, der skal være regulering til de kommende ejere.

Lasse Christensen foreslår en "tilgivelsesmodel", hvor de nuværende ejere fortsat må have kolonihaver under de gamle regler, men at nye ejere skal bygge under de nye regler.