Scanningsbilledet gjorde hende bange, men først seks måneder senere kom chokket

- Det var en sindssygt svær beslutning. Jeg følte helt enormt skam over at vælge mit raske barn til og slå mit syge barn ihjel, men det var den rigtige beslutning for os, fortæller Natasja Sand Søgaard, som i den sidste tid af sin graviditet derfor bar rundt på både et levende og et dødt barn.

- Det var så surrealistisk, men jeg forsøgte så vidt muligt kun at fokusere på Liv.



Nogle måneder senere, i oktober 2020, kom Liv til verden - sammen med sin døde søster.

Natasja Sand Søgaard og hendes mand fik tilbudt at få deres dødfødte barn døbt, men det valgte de at sige nej til, ligesom hun også tog beslutningen om ikke at ville se barnet efter fødslen.

- Jeg ville ikke have et forhold til det. Det var bare for svært, fortæller Natasja Sand Søgaard.

Tveægget lykke

I to år glædede Natasja Sand Søgaard sig over sin familie på tre, men oplevelsen med Liv og det dødfødte barn betød, at Natasja blev både glad og ængstelig, da jordemoderen fortalte, at parret ventede tvillinger igen.

- Jeg var mega bange, fordi jeg havde oplevet alt det med vores første pige, fortæller Natasja Sand Søgaard.