Syddansk Universitet får nu 19,7 millioner til at arbejde videre med et udbud af IT- og STEM-uddannelser i Vejle.



Det er partierne bag aftalen om udflytning af uddannelser, der nu er blevet enige om at tildele SDU det ekstraordinære etableringstilskud på 19,7 millioner kroner.



Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

Partierne bag aftalen lægger vægt på, at der skal tages hensyn til levedygtigheden af eksisterende tilbud i området - eksempelvis i Horsens.