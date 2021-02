Se alle børnenes kager fra konkurrence i Vejle

Bagedyster er populære som aldrig før i hele verden. Torsdag fandt en bagekonkurrence sted i Vejle, hvor 23 deltagere dystede om det flotteste resultat i to kategorier.

Værten Daniel Hoff førte seerne på den direkte sending på Facebook gennem konkurrencen. De to dommere Per Michael Pedersen, produktudvikler hos AMO, og Jeanette Sørensen, konditor hos Vanilla i Vejle stod for bedømmelsen.