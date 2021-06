Se billederne: 2.000 tilskuere ærede Eriksen i det tiende kampminut

Landsholdstrøjer, klaphatte, parykker, halstørklæder og andet gear, der symboliserer støtte til det danske landshold, havde torsdag indtaget i Mariaparken i Vejle, hvor 2.000 tilskuere i rød og hvidt fulgte med på storskærm.

Og klapsalverne var store, da bolden blev sparket ud af banen i kampens tiende minut for at hylde holdets nummer 10, Christian Eriksen, som måtte behandles for hjertestop under kampen mod Finland lørdag.