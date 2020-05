Charlotte Johns Frylands hjerte banker mildest talt for tyrolerbaren Kuhstall, der plejer være at finde på Jelling. Så da nyheden ramte om, at der ikke ville blive afholdt Jelling Musikfestival i år, satte hun sig til at tænke. Derfor har Charlotte Johns Fryland bygget sin egen Kuhstall sammen med sin mand. Der er indkøbt snemaskine, fældet juletræet, hentet fadølsanlæg og monteret det originale Kuhstall-skilt i toppen. Foto: Charlotte Johns Fryland